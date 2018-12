Crianças são encontradas sozinhas; pai denuncia ex-mulher

Um homem de 25 anos, foi até a Delegacia na tarde de segunda-feira (24) para denunciar abandono de incapaz por parte da ex-mulher. Ele é pai de uma criança de sete anos, e encontrou a mesma sozinha na residência da mãe junto a irmã paterna de cinco anos. O pai da criança mais nova teria ficado na responsabilidade de cuidar delas, mas, segundo as meninas ele estaria em um bar bebendo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o denunciante compareceu à residência da mãe da menor para buscar e passar o natal com a filha. Segundo o homem, ele chegou a residência da ex-mulher por volta de 11h e aguardou até ás 13h50, mas o casal não retornou. Ele acionou o Conselho Tutelar e a polícia militar, mas ninguém compareceu no endereço.

Por volta das 14h30, o homem pegou as crianças, trancou a casa e foi até a Delegacia de Polícia, onde os investigadores conseguiram contato com o pai da menor de cinco anos, ele passou três números de celular para tentar acionar a mãe das meninas, mas ela não foi localizada.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e acolheu a menor de cinco anos, e a criança de sete foi embora com o pai.

