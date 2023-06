Cuidado com as gatinhas: Trio distrai funcionário e furta TVs no centro

Em rondas na região central de Campo Grande na tarde desta quinta-feira (8), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) prendeu três pessoas pelo furto de televisores em uma loja no Magazine Luiza.



A equipe foi acionada por um funcionário da loja relatando que haviam sido roubadas duas televisões de 50 polegadas da marca TCL por mulheres que se aproveitaram da distração causada por uma delas para subtrair o produto.



A testemunha contou que as mulheres colocaram os televisores em um veículo gol prata. Assim, a guarnição iniciou buscas na região, e encontrou o veículo com as mesmas características e a porta traseira direita semiaberta com duas caixas de televisores. Foi realizado a abordagem do veículo, conduzido por Gislaine Modesto dos Santos e ocupado por Eduarda Gabriely de Lima no banco do passageiro e Brenda Carolina Barbosa dos Santos.



Inicialmente as autoras alegaram que as TVs eram produtos de uma compra por aplicativo, no entanto, depois assumiram que era produto de furto da loja.



Uma das mulheres, identificada como Brenda tentou fugir quando soube que seria levada na delegacia, mas foi alcançada um pouco depois. Já Eduarda Gabriely tentou convencer os guardas a liberá-las mediante recompensa oferecendo as TVs furtadas ou o valor de R$ 5 mil, ou ainda qualquer arma de fogo de interesse da equipe, o que foi negado.



As três foram encaminhadas para a Depac Cepol para medidas cabíveis e o veículo será removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

