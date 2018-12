“Disciplina do PCC” morre em troca de tiros

Thiago Antônio dos Santos Pedre, 30 anos, morreu após trocar tiros com policiais de Três Lagoas, na tarde de quarta-feira (26). Ele era de Araçatuba- SP e segundo a polícia seria o “disciplina” da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuava em crimes no município.

Conforme as informações policiais, o homem estaria em uma motocicleta adentrando no condomínio quando foi visto por policiais. O veículo foi reconhecido por ter características de uma moto utilizada em assaltos na cidade. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas Thiago não teria respeitado a ordem de parada, correndo para um dos apartamentos e aberto fogo contra a polícia.

Os policiais revidaram e acertaram Thiago que morreu no local. As marcas dos tiros ficaram nas paredes e até mesmo no chão do condomínio onde a ação ocorreu.

A arma utilizada por Thiago foi encontrada ao lado do corpo.

Em 2018 nove pessoas morreram em troca de tiros envolvendo policiais em Três Lagoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também