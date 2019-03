Dois homens sÃ£o presos por estupro de vulnerÃ¡vel

Dois homens de 25 e 34 anos, foram presos em flagrante por estupro de vulnerável, na tarde desta segunda-feira (25), em Dourados. Eles passaram dez horas dentro do motel com duas adolescentes e um bebê de sete meses.

Segundo informações do Dourados News, os suspeitos entraram no motel na noite do último domingo (24) e só saíram na segunda-feira (25), na presença de duas adolescentes de 12 e 15 anos, e o filho da mais velha, um bebê de sete meses.

A dupla ainda causou confusão, se negando a pagar as despesas do quarto usado. As meninas chegaram em casa e relataram a mãe o ocorrido, que entrou em contato com o Conselho Tutelar denunciando o abuso. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário para fazer exames, onde receberam os primeiros atendimentos.

Com o recebimento da denúncia, a Polícia Civil foi acionada e constatou o fato, que após diligencias chegaram até os envolvidos. A dupla foi presa em flagrante e em depoimento, ambos disseram ter conhecido as meninas na rua e as convidaram para ir ao motel, que o ato foi consentido por elas.

A dupla foi encaminhada a Delegacia de Atendimento a Mulher e o caso é investigado.

