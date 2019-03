PM encontra calcinhas e brinquedos em casa de idoso preso por estupro

Um idoso de 69 anos foi preso pela Polícia Militar no domingo (10), suspeito de abusar de uma menina, em Aquidauana. De acordo com a polícia, a vítima teria sido abusada pouco antes de ser flagrada por militares saindo da casa do idoso.

Segundo o G1, a criança foi questionada sobre o que fazia na residência do homem, nervosa, ela começou a chorar e disse que tinha medo do suspeito em função das ameaças que ele fazia, caso contasse para alguém sobre os abusos.

De acordo com a ocorrência, uma conselheira tutelar foi acionada e ao acalmar a criança, ela relatou os abusos. Ela disse que o idoso teria passado as mãos nas partes íntimas e também que teria a beijado, sempre sendo ameaçada, caso contasse para alguém.

Segundo a polícia, na casa do suspeito foram encontradas calcinhas e shorts infantis, batons, bonecas e vários bichinhos de pelúcia. Os militares suspeitam que esses artigos seriam utilizados para atrair as vítimas. O suspeito negou o crime.

A criança foi levada para um hospital da cidade onde passou por exames de corpo de delito. O idoso foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Deixe seu Comentário

Leia Também