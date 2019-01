Homem é preso por filmar estupro de menina de 13 anos

Da redação com G1

Polícia Civil de Bonito (MS) prendeu na quinta-feira (17) um homem por estuprar uma adolescente de 13 anos, filmar e divulgar o vídeo em redes sociais. conforme o G1, a polícia teve acesso ao vídeo na quarta (16), identificou a vítima, e após o depoimento dela, chegou ao autor. De acordo com o delegado Gustavo Henrique Barros, testemunhas afirmaram que o próprio homem estava divulgando o vídeo em grupos de Whatsapp.

O suspeito já foi indiciado e responderá por quatro crimes, estupro de vulnerável, filmar cena de sexo envolvendo criança ou adolescente, divulgar o vídeo e fornecer bebida alcoólica para adolescente. "A polícia tem elementos suficientes para concluir que ele é mesmo o responsável pelos crimes. Somadas as penas, ele pode pegar até 33 anos de prisão", afirma.

De acordo com a polícia, a vítima relatou que o estupro aconteceu no mês de dezembro do ano passado. O homem deu bebida alcoólica à adolescente, a estuprou, filmou o ato e passou a enviar o vídeo para moradores da cidade. Um policial recebeu o material e a polícia identificou o suspeito horas depois, pedindo sua prisão preventiva. Ele foi encontrado em casa na quinta-feira pela manhã.

Bonito tem cerca de 22 mil habitantes. De acordo com a polícia, muitas pessoas na cidade receberam e repassaram o material. O delegado lembra que quem compartilhou o vídeo, também cometeu crime: “Todo aquele que compartilha vídeo ou qualquer outro tipo de imagem contendo cena de sexo, nudez ou pornografia envolvendo criança ou adolescente também comete crime, cuja pena pode chegar a seis anos de reclusão", declara.

A vítima está recebendo acompanhamento psicológico.

