Pai que estuprou filha de três anos é preso pela polícia

Um homem condenado por estuprar a filha de três anos, foi preso na terça-feira (15) por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Naviraí. Ele que foi condenado a nove anos e onze meses de prisão em 2018, não teve a identidade revelada pela polícia.

O crime ocorreu no ano de 2011, em uma residência do bairro Harry Amorim Costa, e o autor, na época com 34 anos, estuprou a própria filha de apenas três anos de idade, segundo o site Tá Na Mídia Naviraí.

Ainda conforme o site, laudos psicossociais constataram o estupro praticado pelo pai. Ele estava foragido e terminou preso oito anos após o crime. O condenado foi encaminhado ao presídio da cidade onde deve cumpri a pena.

