Acusado de estupro, CR7 promete colaborar com a polícia

Cristiano Ronaldo é acusado de estupro e promete colaborar com as investigações. O craque do Juventus prometeu realizar um exame de DNA para ajudar a Polícia americana.

A defesa de Ronaldo se propôs a colaborar com "100%" com as investigações. A vítima Kathryn Mayorga alega que o astro do futebol mundial abusou sexualmente dela em um hotel de Las Vegas, em 2009, após ambos se conhecerem em uma festa, o português, a princípio, tratou o caso como um "espetáculo midiático".

A defesa de Ronaldo, em comunicado divulgado no início da noite desta quinta para a BBC, declarou ver a convocação como uma "parte padrão da investigação" e corroborou com a informação de que o astro colaborará com o pedido da polícia.

O processo mostra que o português supostamente pagou cerca de R$ 1,5 milhões na cotação atual em troca do silêncio da americana. A história se tornou pública somente no ano passado, e Kathryn alega que a suposta agressão sexual de Ronaldo trouxe traumas psicológicos, acumulados pelo período em que se calou.

"O trauma psicológico da agressão sexual, o medo de humilhação pública e a retaliação da polícia e dos médicos a deixaram apavorada e incapaz de agir ou se defender", diz o processo.

O documento também fala que Ronaldo contratou uma equipe para monitorar Mayorga, seus amigos e sua família para prevenir a divulgação pública das alegações. O processo também acusa Ronaldo de causar sofrimento emocional e abuso de pessoa vulnerável.

De acordo com o processo, a vítima se manteve em silêncio, sua saúde emocional foi prejudicada pelo estresse, e ela diz que lutou para manter relacionamentos e empregos.

