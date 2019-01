Justiça aceita denúncia de estupro de vulnerável contra João de Deus

Nova denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, é aceita pela Juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da Justiça de Abadiânia (GO).

Desta vez foi pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual. Com a decisão, João de Deus passa à condição de réu em dois processos criminais.

Proposta na terça-feira (15) pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) a denúncia foi aceita pela magistrada. De acordo com o MP, 13 casos de crimes sexuais ocorreram entre o início de 1990 e meados de 2018.

As vítimas são do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Uma das mulheres que afirma ser vítima diz ter sofrido abuso em dois diferentes momentos. O primeiro quando ainda era uma criança. O segundo, já adolescente. Os advogados negam as acusações.

