Dois pescadores são presos e um terceiro foge nadando

Matheus Rondon com informações da assessoria

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana prenderam dois pescadores, de 24 e 51 anos por pesca predatória. Eles estavam com mais um rapaz (19), que no momento em que viu os policiais, pulou no rio e atravessou a nado fugindo pela mata.

Eles estavam à margem do rio e pescavam em método proibido pelas normas denominado “chasco, ou lambada” (crime ambiental) e tinha capturado pescado abaixo da medida permitida, o que também é crime.

No local foram encontrados três exemplares de peixes da espécie pintados, pesando 13 kg, sendo todos os espécimes abaixo da medida permitida. Os pescadores se identificaram como pescadores profissionais, mas suas licenças estavam vencidas.

Os infratores, residentes no Distrito de Camisão, receberam foz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante, por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e receberam multa de R$ 2.260,00 cada um, perfazendo R$ 4.520,00.

O pescador fugitivo também será identificado e receberá o mesmo valor de multa e responderá pelo crime ambiental.

