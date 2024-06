Dois são presos suspeitos de ameaçar familiares de Alexandre de Moraes

Suspeitos de serem os responsáveis por emails enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF) em abril, com ameaças aos familiares do ministro Alexandre de Moraes, foram presos pela Polícia Federal nesta sexta-feira (31), um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, conforme o G1.

Segundo relatos feitos à CNN, os dois homens são irmãos, sendo que um deles é fuzileiro naval, identificado Raul Fonseca de Oliveira.

Caso

O caso começou a ser investigado, quando em abril, e-mails anônimos começaram a chegar ao STF. As mensagens diziam que usaram bombas e sabiam o itinerário da filha do ministro Alexandre de Moraes.

A segurança do STF foi acionada e ajudou a Diretoria de Inteligência Policial (DIP) da PF a fazer os levantamentos.

As medidas foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão chegou à PF nesta quinta-feira (30).

Os crimes que estão sendo apurados são: ameaça e perseguição, crime de "stalking". A audiência de custódia está prevista para a tarde desta sexta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também