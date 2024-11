Dono do Alemão Conveniências é preso por receptação em Campo Grande

O dono do Alemão Conveniências, Edson Barbosa de Araujo, de 62 anos, foi preso junto com o dono da Maxximo Chipas, Maximo Pana Aranda, de 59 anos, por receptação de produtos furtados durante a tarde de quarta-feira (6), em Campo Grande. Eles e outras lojas do centro teriam comprado fécula de mandioca de origem clandestina.

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário da empresa Amidos Ponta Porã - BRC Starch contou as autoridades que no dia 11 de setembro deste ano acabou caindo em um golpe, ao vender fécula de mandioca para uma empresa fraudulenta que usava os dados do Supermercados Thomé Ltda.

Ao todo, a Amidos Ponta Porã realizou a entrega de duas vendas, nos dias 11 e 17 de setembro, totalizaram 24.000 kg de fécula, no valor de R$ 73.920,00. Depois da entrega, foi constatado que os golpistas usaram site e e-mail falsos, além de contratar um freteiro identificado como Éder Fernandes, que transportou a carga em um caminhão amarelo.

Após o caso ser denunciado as autoridades, as investigações apontaram que alguns locais estavam vendendo o produto, sendo eles: Alemão Conveniências e o Salvador Conveniência, localizados na Avenida Calógeras, e a empresa Maxximo Chipas do bairro Guanandi, vendendo a mercadoria por valores abaixo do preço praticado pelo mercado.

Outra empresa, a Fecularia Pantanal, de Ivinhema, também foi vítima de golpe semelhante, levantando a suspeita de que os produtos furtados tenham sido distribuídos para os mesmos revendedores.

Em diligências nos estabelecimentos indicados, os policiais conseguiram apreender 371 sacos de fécula de mandioca de 25kg cada, no Alemão e no Salvador Conveniência. Mais 29 sacos de 25 kg cada no Salvador Conveniência. Já no Maxximo Chipas, as autoridades encontraram 135 sacos.

Os produtos e os autores foram levados para a 3° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como receptação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também