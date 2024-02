Duas pessoas são abordadas pela GCM e uma delas foi presa no Estrela do Sul

Na manhã de hoje (17), agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) faziam a ronda pelo bairro Estrela do Sul, quando se depararam com dois usuários de drogas na lateral do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) consumindo bebida alcoólica. Pelo nervosismo deles e pelo alto número de furtos na região, os guardas os abordaram.

Os dois cidadãos foram identificados como Luciano Ferreira de Oliveira, que tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, ameaça e violência doméstica; e Beatriz de Andrade e Silva, com passagens por furto e um mandado de prisão em aberto.

Por esse motivo, os guardas deram voz de prisão a Beatriz. Ambos ficaram nervosos, e outra viatura teve que ser acionada. A mulher foi algemada e só se acalmou quando chegou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/CEPOL).

