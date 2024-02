Durante operação, policiais se confundem e militares atiram contra o Bope; vídeo

Em operação contra traficantes no Morro do Jorge Turco, na Zona Norte do Rio de Janeiro na madrugada de sábado (17), policiais militares do serviço reservado (P2) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), acabaram entrando em 'confronto'.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após dados de inteligência da corporação apontarem uma movimentação de traficantes do Complexo do Chapadão, dominado pela facção Comando Vermelho (CV), tentando invadir o Complexo da Pedreira, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Na operação, 14 criminosos foram presos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a aproximação dos agentes do Bope, que são atacados a tiros por policiais da P2 e revidam. O vídeo mostra ainda a sequência de rajadas de tiros de fuzil. Após se reconhecerem, as equipes se cumprimentaram e continuaram a operação. Não houve feridos.

A Polícia Militar informou que já está com as imagens, que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição para que episódios como este não aconteçam novamente. Assista:

