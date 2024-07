Eletricista leva tapa no rosto e é ameaçado com faca ao cortar luz de restaurante da Bahia

Um eletricista, terceirizado da Energisa, apanhou ao tentar fazer cortar a luz de um restaurante localizado na Rua Bahia, região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, hoje o funcionário e seu colega teriam recebido uma lista de lugares que estavam há mais de 10 dias sem pagar a conta, tendo como ordem a desligação do serviço até a quitação da dívida com a concessionária de energia.

Ao chegar no endereço, os trabalhadores falaram com o proprietário do local, que apenas disse que iria verificar se o pagamento havia sido efetuado. Porém, durante a conversa, a mulher do dono apareceu já desferindo um tapa no rosto de um dos homens.

De maneira ameaçadora, ela chegou a dizer que caso algum funcionário subisse na escada para fazer o desligamento, iria derrubar a escada. Vendo a confusão no salão, um dos trabalhadores do estabelecimento pegou uma faca para ameaçar as vítimas.

Por medo do que poderia acontecer, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no local, aos militares viram o homem correndo com a faca para dentro da cozinha.

Com a presença dos policiais no estabelecimento, os funcionários conseguiram fazer o desligamento, cumprindo a ordem de serviço que havia sido dada a eles.

Ainda assim, todos os envolvidos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça, vias de fato e lesão corporal dolosa.

