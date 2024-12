Em clima natalino, homem agride o irmão durante discussão e foge no Aero Rancho

Um homem de 57 anos foi encaminhado para a Santa Casa com uma lesão na mão, além de vários machucados após ser agredido pelo irmão, de 49 anos, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada no local, e encontrou a vítima, visivelmente embriagada e com falas desconexas, informando que havia discutido com seu irmão Ademir quando foi agredido.

A vítima tinha escoriações na perna e mão direita, com inchaço e pequeno corte na mão. Quando a equipe policial chegou no local dos fatos, o autor já havia fugido.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e Paulo foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa devido a uma lesão mais séria na mão.

O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também