Em surto, homem joga pedras em viatura da Polícia Militar e acaba preso em Coxim

Na tarde desta quarta-feira (19), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, por dano ao patrimônio público, em Coxim.

Conforme o Dourados News, a ocorrência teve início quando a guarnição de Rádio Patrulha, foi acionada com a informação de que um homem, com uma corda e uma faca, tentava suicídio em uma praça às margens do Rio Taquari.

Entretanto, ao perceber a chegada da viatura policial, o indivíduo correu em direção a um restaurante nas proximidades e se isolou no local. Os policiais aguardaram a chegada da viatura do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento adequado à vítima.

Após receber atendimento inicial, o homem foi encaminhado para o hospital local para cuidados médicos. No entanto, ele conseguiu escapar do interior da unidade de saúde, apoderando-se de pedras que lançou contra a viatura policial, causando danos ao veículo.

Diante dos fatos, os policiais militares prenderam o indivíduo em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia para as demais providências legais.



