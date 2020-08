Estrangeiros são presos após subornarem militares do Exército

Um boliviano e um peruano foram presos, após serem flagrado entrando no Brasil por uma trilha clandestina e oferecer dinheiro a militares do Exército Brasileiro para que fossem liberados. O caso aconteceu na última terça-feira (4), entre Corumbá e as cidades da Província de German Busch, na Bolívia.

Desde o fechamento da fronteira entre os dois países, o Exército vem realizando a Operação Covid-19 e, durante patrulhamento, os militares flagraram os dois estrangeiros entrando em território brasileiro.

Com eles, havia uma quantia elevada de dólares. Ambos, justificaram que o dinheiro era para pagar a "compra de colchões" no Brasil.

Durante a abordagem, os dois homens ofereceram dinheiro aos militares para que fossem liberados e retornassem para a Bolívia. Primeiro, a quantia oferecida foi de 10 mil dólares, depois US$ 20 mil, US$ 50 mil e por fim US$ 100 mil, que seria a quantia que portavam, segundo eles.

A patrulha recusou o suborno e os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Corumbá, onde foi constatado que a dupla portava US$ 180.250,00 (cento e oitenta mil, duzentos e cinquenta dólares), pouco mais de 950 mil reais.

Deixe seu Comentário

Leia Também