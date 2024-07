'Eu matei o tio', diz jovem ao confessar assassinato de homem em Antônio João

Josoel Braga Morale, de 48 anos, morreu ao ter a garganta cortada pelo sobrinho, Cletomar Fernandes Dos Santos, de 27 anos, durante a noite de sexta-feira (19), em Antônio João. Apesar de ter acontecido antes do final de semana, o corpo foi achado apenas depois da hora do almoço de sábado (20), quando o jovem contou para a tia o que havia acontecido.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que os dois saíram juntos do imóvel por volta das 21h de sexta. Porém, apenas Cletomar retornou para casa. Preocupada e esperando pelo marido, era 12h30 quando o rapaz foi até a casa dela e disse: Você está esperando ele? Pode desistir, eu matei o tio. O corpo ta lá embaixo da segunda árvore na saída pra fazenda Rio Grandense”, e saiu.

Mesmo incrédula com o que teria ouvido, ela seguiu as instruções do sobrinho e acabou encontrando o marido sem vida, com um corte profundo na garganta. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foi acionada.

Com o apoio da Equipe Força Tática de Ponta Porã, o delegado conseguiu deter o rapaz. Inicialmente, ele tentou enganar as autoridades, negando o crime, mas acabou confessando ao ver que não teria saída.

Cletomar detalhou que escondeu a faca na casa da avó, dentro de um guarda-roupas. A arma branca foi apreendida pelas autoridades.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também