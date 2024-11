Ex-presídiario é morto a facadas e tem rosto desfigurado durante briga com vizinho em MS

Miqueias Miranda da Silva, de 31 anos, morreu ao ser esfaqueado durante a noite de sexta-feira (8), no Bairro Residencial Deputado Federal Nelson Trad, localizado na cidade de Naviraí.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso de um homem esfaqueado que estaria caído na calçada, mas ao chegar no local, os militares foram avisados que a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Uma testemunha contou que o autor, identificado apenas como Rafael, teria fugido apenas agredir a vítima. Ela explicou ainda que Miqueias havia saído da cadeira recentemente, e como não tinha onde ficar, estava morando em seu apartamento.

Ontem, a vítima e o autor passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas. No entanto, em determinado momento, os dois tiveram uma discussão. Miqueias foi atingido por diversos golpes de faca na região da cabeça e do pescoço, ficando com o rosto desfigurado.

Após isso, os militares foram até o hospital, para saber o estado de saúde da vítima, mas ao chegar no local foram informados que o homem havia chegado na unidade de saúde sem sinais vitais.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também