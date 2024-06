Farmacêutica morta em acidente havia se mudado há menos de um ano para Campo Grande

Saiba Mais Polícia Mulher é agredida pelo marido, foge de carro e morre em acidente na Capital

A farmacêutica Taís Ferreira Guimarães, de 31 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito na Avenida Orlando Darós, região do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, na madrugada desta segunda-feira (24), havia se mudado para Campo Grande em agosto do ano passado, vindo de Costa Rica - município a 330 quilômetros.

Ela era mãe de duas crianças, um menino e uma menina. Ela era casada com Marcos Cristiano Dias Barbosa, de 50 anos, que foi preso em flagrante por violência doméstica e ele responderá pelo ato na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

A drogaria 'Droga Vida CR', de Costa Rica, publicou uma nota lamentando a notícia da tragédia e explicou que Taís trabalhou por cerca de 10 anos na empresa e "foi uma profissional exemplar, sempre dedicada, comprometida e apaixonada pelo seu trabalho".

Sempre sorridente nas redes sociais, a farmacêutica publicava várias fotos na companhia dos filhos. A reportagem apura ainda para saber se as duas crianças são filhos de Marcos Cristiano, no qual ela tinha o relacionamento.

Mas sua vida teve um final trágico. Na madrugada de hoje, Taís colidiu o veículo Renault Logan contra um poste de iluminação pública, logo após ter deixado uma conveniência, onde foi agredida pelo companheiro. Testemunhas que também estavam no estabelecimento teriam presenciado a violência doméstica.

Para fugir das agressões, ela pegou o carro e fugiu para evitar continuar sendo agredida. Porém, alguns minutos depois, foi reportado que havia acontecido um acidente.

Segundo informado a reportagem, ela teria sofrido um desvio direcional no sentido do centro ao bairro, colidindo contra o poste. Ela chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ela não resistiu aos ferimentos.

