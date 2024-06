Mulher é agredida pelo marido, foge de carro e morre em acidente na Capital

Taís Ferreira Guimarães, de 31 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (24), após colidir o veículo Renault Logan contra um poste de iluminação pública, na Avenida Orlando Darós, região do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ela teria fugido de agressões do marido, de 50 anos.

Informações preliminares apontam que a vítima e o marido estavam em uma lanchonete, quando houve as agressões por parte do homem - que teria sido vista por algumas pessoas que também estavam no estabelecimento.

Em determinado momento, ela pegou o carro e fugiu para evitar continuar sendo agredida. Porém, alguns minutos depois, foi reportado que havia acontecido um acidente.

Segundo informado a reportagem, ela teria sofrido um desvio direcional no sentido do centro ao bairro, colidindo contra o poste. Ela chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e iniciaram os trabalhos para apurar o que levou ao acidente. O Batalhão de Trânsito também esteve pelo local e isolou a área para os trabalhos técnicos.

