Fé nas malucas? Mulher paga R$ 100 para motorista de aplicativo seguir o ex na Capital

Uma mulher, de 25 anos, foi denunciada pelo ex após ‘armar o maior’ barraco no serviço dele. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (25), no Caranda Bosque, em Campo Grande. Para cuidar a vida do rapaz, ela estava pagando R$ 100 para motoqueiros de aplicativo segui-lo pela cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal foi casado por 3 anos, mas há 2 não moram mais no mesmo teto, e possuem três filhos juntos. No entanto, o relacionamento terminou porque a mulher seria possessiva e imprevisível.

Ele detalhou que a autora não aceita o término da relação e passou a seguir e agredir a vítima em seu ambiente de trabalho, uma conveniência. No estabelecimento, ele foi agredido com socos no rosto e unhadas no pescoço. Não satisfeita com a situação, ela ainda começou a danificar a moto que o rapaz usa para trabalhar.

Toda a confusão aconteceu na frente dos filhos pequenos do casal, pois a mulher teria levado eles juntos até o trabalho da vítima. As crianças teriam ficado abaladas com as agressões.

Diante da situação, ele resolveu procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa e dano.

Entretanto, hoje o rapaz procurou a 3° Delegacia de Polícia Civil, onde apresentou fotos de sua moto danificada e vários prints que mostram a quantidade de ligação da autora para ele. A mulher chegava a postar no ‘status’ que estava procurando ajuda para seguir o ex dizendo: “Preciso de um moto Uber para seguir uma pessoa comigo. Pago até 100 reais”.

Na atualização ela também fazia ameaças. No compilado de imagens também foram entregues as imagens de câmeras de segurança do local em que a vítima trabalha.

