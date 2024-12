Ferido a tiros no Tiradentes, rapaz morre após 14 dias no hospital

Leonardo Savio dos Santos, de 28 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (20), na Santa Casa, cerca de duas semanas após ser ferido com pelo menos quatro tiros na região do Tiradentes, em Campo Grande, no dia 6 de dezembro.

A prima da vítima é quem informou o óbito para a Polícia Civil durante o registro da ocorrência, que anteriormente estava como tentativa de homicídio, mas foi alterada para homicídio simples.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, Leonardo estava internado na Santa Casa após o atentado e nos últimos dias não estava respondendo ao tratamento médico, que evoluiu com assistolia, midríase fixa e ausência de pulso em linha arterial.

Sobre o atentado no dia 6 de dezembro, o boletim de ocorrência discorre que Leonardo estava sentado na frente de uma residência tomando tereré com um amigo, quando um indivíduo se aproximou e efetuou os disparos contra ele. A vítima foi atingida no olho, tórax, peito, abdômen e braço.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado pela polícia.

