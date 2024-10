FICCO apreende quase 2 toneladas de maconha em Sidrolândia

Uma carga de quase 2 toneladas de maconha foram apreendidos durante a manhã desta terça-feira (1°), em Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) estava fazendo uma ação de combate a crimes transfronteiriços, na cidade, quando deram ordem de parada ao condutor que empreendeu fuga.

Em diligências em um terreno, localizado às margens da rodovia, as equipes encontraram o veículo carregado com fardos e tabletes de maconha.

Diante dos fatos, o veículo e a droga foram encaminhados para realização dos procedimentos cabíveis.

Além da placa trocada e da carga de maconha foi localizado um rádio de comunicação clandestina no interior do automóvel, indicando a possibilidade de que o condutor estaria se comunicando com comparsas durante o crime.

As investigações seguem em andamento para que seja feita a identificação do envolvidos.

