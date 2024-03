Filho de vereador Ã© morto com tiro na cabeÃ§a na fronteira

Richard Urbina Gómez, de 31 anos, foi morto com tiros na região da cabeça durante a madrugada de domingo (24), no Bairro Britez Cué, localizado no distrito paraguaio de Yby Pytá, região de fronteira com Mato Grosso do Sul através da cidade de Sete Quedas.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site local Última Hora, ele seria filho do vereador republicano Leoni Urbina. Na madrugada de ontem, ele estava na rua quando foi surpreendido por pistoleiros, que chegaram de moto, já efetuando disparos.

Ferido, mas ainda com vida, ele foi socorrido e levado as pressas para o Hospital de Trauma de Assunção, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na manhã de domingo.

A Polícia Nacional foi acionada, realizando diligências pela região a procura dos autores, mas nada foi encontrado pelas autoridades. Além disso, O Ministério Público expediu mandado de prisão e solicitou apoio dos policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais), para ajudar nas investigações.

