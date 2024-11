Foragido da Justiça, bandido marca briga em frente a quartel da PM e acaba sendo preso

Um jovem, de 19 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso depois de marcar uma briga em frente a unidade do quartel da Polícia Militar, em Sidrolândia.

Conforme o site Sidrolândia News, o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto, válido até 2043, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, furto e tráfico de drogas.

Na quinta-feira (28), ele resolveu marcar uma luta, com um desafeto, em frente ao batalhão da PM. No local, além do homem, outras cinco pessoas estariam envolvidas na briga.

O caso só foi descoberto porque o embate foi filmado e divulgado nas redes sociais ao vivo. Diante das denúncias, os militares saíram da base e conseguiram prender o autor.

Os outros envolvidos na briga foram liberados após prestarem esclarecimentos à polícia.

