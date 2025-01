Funcionário de restaurante é preso por desviar mais de R$ 15 mil em mercadorias

O funcionário de uma empresa, de 36 anos, foi preso depois de desviar quase R$ 15 mil em mercadorias. A prisão aconteceu na última sexta-feira (24), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as investigações se iniciaram após o proprietário do estabelecimento comercial notar o desaparecimento de mercadorias. Ele então procurou a 3ª Delegacia para averiguar a situação.

Durante as diligências, a equipe notou que um dos funcionários estaria com mandado de prisão em aberto pela prática de delito similar, levantando suspeita quanto a autoria do crime, confirmada por imagens do circuito de segurança do restaurante.

Diante dos fatos, o indivíduo foi abordado pelos Policiais Civis, confessando estar furtando as mercadorias do restaurante a aproximadamente 2 meses, efetivando os desvios por mais de 15 vezes.

Depois de preso, ele foi levado para a 3ª Delegacia, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

