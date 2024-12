'Gato de energia' cresce 62% e 168 pessoas foram detidas neste ano em MS

O famoso 'gato de energia', onde a pessoa comete uma fraude de energia elétrica, passou a ficar em evidência neste ano. Números apresentados pela concessionária Energisa apontam que houve um aumento de 62% e mais de 160 pessoas foram detidas e tiveram que se explicar para a Polícia Civil.

Outro número apresentado pela concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, é que ano passado, a média mensal era de 6 mil casos, porém, esse número saltou consideravelmente e a média passou a ser de 9,9 mil casos.

Em parceria com a Polícia Civil, a Energisa mantém uma ação ostensiva e integra para combater esse tipo de crime. Até o fim de novembro, 168 foram conduzidas para a delegacia sob a suspeita de ilegalidade.

"Temos intensificado as ações de fiscalização para evitar que a sociedade pague um preço caro pela atitude criminosa de algumas pessoas. Além de colocar em risco a vida de pessoas inocentes, a fraude e furto de energia provoca elevação da tarifa para todos os consumidores da Energisa Mato Grosso Sul. A população também sente o impacto no repasse aos cofres públicos, do dinheiro que poderia ser investido em segurança pública, saúde e educação, entre outros", explica Jonas Ortiz, coordenador comercial da Energisa.

De janeiro até novembro de 2024 foram mais de R$ 68 milhões que deixaram de ser repassados aos cofres públicos, superando todo o ano de 2023.

