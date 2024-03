GCM salva adolescente de 13 anos da morte no Carioca

Uma equipe de guardas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) conseguiram impedir a morte de uma adolescente, de 13 anos, durante o começo da noite de terça-feira (27), no pontilhão de acesso do Jardim Carioca ao Núcleo Industrial de Campo Grande.

Conforme as informações repassadas, as equipes faziam rondas quando avistaram três jovens, sendo que um deles estava escorado no guard

rail de concreto.

Ao perguntar o que estava acontecendo, os guardas foram informados sobre as intenções do adolescente. Para impedir a ação, eles passaram algum tempo conversando com o menino, deixando ele desabafar até ficar mais calmo.

Logo na sequência, o pastor da igreja que o adolescente frequênta chegou ao local, mantendo mais uma longa conversa com ele. Enquanto o menino desabafava mais uma vez, a mãe dele apareceu. Ele então saiu da beirada do pontilhão e foi para o carro do pastor junto com a sua genitora.

O menino seria levado para casa na sequência.

