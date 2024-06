Grávida de 9 meses é espancada pelo namorado em Rio Brilhante

Uma jovem, de 18 anos, que esta grávida de 9 meses, foi agredida e arrastada pelos cabelo na casa onde mora com o namorado, de 26 anos, na região central de Rio Brilhante. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (20).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi até o imóvel, sendo recebidos pela mãe da vítima. Os militares então encontraram a jovem passando mal, bastante nervosa e com fortes dores de cabeça.

Diante da situação, ela foi levada para o hospital da cidade, onde contou que teve uma briga com o companheiro. No meio da confusão, ele passou a agredi-la com chutes, socos na cabeça e na barriga. Não satisfeito, o autor empurrou a vítima contra o chão várias vezes enquanto a arrastava pelos cabelos.

Ainda segundo seu relato, a vítima teria sido ameaçada de morte, pois teria ‘estragado a vida’ do companheiro. Ele alegava a todo instante que a mulher iria se arrepender, pois seria morta. Logo depois das agressões, o homem fugiu do local.

A Polícia Militar fez diligências pela região, encontrando o autor em um lava-jato. O homem foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal dolosa e violência doméstica, na Delegacia de Polícia Civil.

