Guardando arma para 'amigo', homem é preso usando comércio para tráfico no Noroeste

Homem, de 35 anos, foi preso em flagrante por uma equipe do Batalhão de Choque, por cometer dois crimes no Jardim Noroeste, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (13). Ele foi pego guardando uma arma para um 'amigo' e flagrado com vários tabletes de maconha, além de usar um comércio como ponto para o tráfico de drogas.

Segundo divulgado pela corporação, a equipe de militares foi acionada por um morador, que temia sofrer represálias, mas contou que numa conveniência, na rua Adventor Divino de Almeida, tinha uma pessoa comercializando os entorpecentes.

Ao chegar no local indicado, os policiais avistou que o suspeito correu para dentro de uma residência, que fica aos fundos da conveniência. Na casa, os militares conseguiram observar algumas peças de entorpecentes espalhadas por um cômodo.

Durante as buscas pela residência, em razão da situação de flagrante, os policiais encontraram um revólver, de calibre 38, escondido em um armário.

Sobre a arma, o indivíduo alegou que estava guardando para um amigo, enquanto sobre as drogas, elas seriam como garantia de um pagamento de uma fiança que ele realizou. O traficante que repassou os entorpecentes indicou que ele poderia ficar com o lucro das vendas. Foram localizados 16 tabletes de maconha, que pesavam 12,5 quilos.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

