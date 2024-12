Homem com carro alugado tem veículo roubado por grupo no Tiradentes

Por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (25), um jovem de 22 anos foi abordado e teve o carro roubado por um grupo de pessoas no Tiradentes. Horas depois o veículo foi encontrado pela Polícia Militar e um dos autores, que estava dormindo, foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia pela região, quando ao passar por uma rua estreita, percebeu a movimentação de pessoas, e pensou se tratar de uma festa em alguma residência, no entanto, no meio do trajeto, foi impedido por um grupo com cerca de sete homens.

Eles mandaram a vítima parar e pegaram o veículo, dizendo para ele ficar calmo, mesmo diante do pedido da vítima para não levarem o carro, pois era alugado. Assim que os autores saíram com o veículo, o jovem saiu do local e pediu ajuda a outros veículos que passavam para ligar ao 190.

A vítima relatou o ocorrido a Polícia Militar e horas depois, o veículo Polo prata foi encontrado em uma residência. Para a Polícia Militar, o proprietário da casa informou ter visto seu filho, Jeferson, chegando com o veículo por volta das 7 horas da manhã. Nilton também relatou que Jeferson estava dormindo em um dos quartos da casa. Após autorização do proprietário, a equipe entrou na residência.

Ao ser questionado sobre a origem do veículo, Jeferson relatou que, junto com “Meleca”, tinham visto o carro e ele mesmo anunciou o roubo, forçou o proprietário a entregar as chaves do veículo e, em seguida, saiu com o carro em alta velocidade, passando por diversos bairros de Campo Grande, incluindo o Bairro Nhanhá.

Jeferson afirmou que, por volta das 7 horas da manhã, estacionou o veículo roubado na garagem da casa de seu pai.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). O autor foi conduzido e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol onde o caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

