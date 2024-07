Homem ameaça matar pastora após ela ajudar a esposa do autor a denuncia-lo por agressão

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por ameaçar matar uma pastora da cidade de Dourados. O motivo? Ela estava ajudando a esposa do autor a denunciar as agressões que vivia dentro de casa.

Conforme o boletim de ocorrência, a pastora trabalha auxiliando venezuelanos e acabou conhecendo o casal em uma dessas ajudas. Na quinta-feira (18), ela recebeu mensagens da jovem dizendo que precisava conversar com alguém, momento em que foi até a casa onde os dois residiam.

Sozinhas, a vítima contou que apanhava com frequência do companheiro. Sem parar de chorar, ela detalhou ainda que vivia em cárcere privado, sendo proibida de manter contato com outras pessoas. Para acabar com a situação da jovem, a pastora pagou um veículo de aplicativo para que ela fosse até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

No mesmo dia, armado com uma faca, o autor entrou na igreja e como forma de represália, fez as ameaças contra a pastora, dizendo já ter matado muitas pessoas e que isso não ficaria assim, pois ela havia se metido ‘em uma discussão’ do casal. Ele não queria ser denunciado por ser autor de violência doméstica.

Porém, o tiro saiu pela culatra e ele acabou sendo pego após o caso ser registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município. Ao ser encontrado na rua, o autor chegou a tentar mentir seu nome, mas acabou sendo identificado por ter uma tatuagem com seu nome.

O autor estava com a faca e com uma porção de 52g de maconha. Diante dos fatos, o caso foi registrado como ameaça, falsa identidade e trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também