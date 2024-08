Homem baleado por motociclistas no Jardim Noroeste é identificado

Marcos Roberto dos Santos, de 42 anos, estava deitado no quarto, em sua residência, na rua Era Atômica, região do Jardim Noroeste, em Campo Grande, quando dois homens chegaram no local, por volta das 20h.

Ambos estavam usando capacete, arrombaram a porta da cozinha e foram até o quarto onde a vítima estava e efetuaram pelo menos três disparos de arma de fogo.

As balas atingiram o rosto e a perna da vítima, que chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu, e faleceu no local. O motivo ainda não foi descoberto pela Polícia Civil e nem a identidade dos dois homens.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada.

