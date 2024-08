URGENTE: Sem medo, pistoleiros invadem casa e matam jovem no Noroeste

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser baleado por motociclistas durante a noite desta sexta-feira (2), na Rua Era Atômica, região do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

O JD1 apurou que a vítima estava dentro de uma residência da rua. Porém, os autores não se intimidaram e invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos contra o rapaz.

Depois de atirar, os homens saíram correndo e fugiram do local. As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito do rapaz.

Neste momento, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estão no local, fazendo as investigações sobre o assassinato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também