Homem bebe todas, tenta nadar e quase morre afogado no Rio Dourados

Homem, ainda não identificado, foi socorrido após se afogar na região da ponte do Rio Dourados, localizada na BR-163, em Dourados, durante a tarde desta sexta-feira (22).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, testemunhas acionaram o socorro detalhado que uma pessoa estava se afogando no rio, o que mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegar no local indicado, os socorristas encontraram a vítima com sinais vitais fracos, mas ainda com vida. Durante o atendimento, os médicos notaram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico.

O uso de bebidas alcoólicas pode ter contribuído para o afogamento. Após ser retirada do rio, a vítima recebeu os primeiros atendimentos no local antes de ser transferido para uma unidade de saúde. As circunstâncias do caso ainda serão analisadas.

