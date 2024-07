Homem de 56 anos mata namorada de 15 anos a tiros durante briga

A adolescente Maria Vitória dos Santos, de apenas 15 anos, foi assassinada a tiros pelo namorado, identificado como Gilson Cruz, de 56 anos, em Monteiro, no interior da Paraíba. O crime aconteceu na noite de domingo (14).

Conforme as informações iniciais, testemunhas contaram que os dois estariam bebendo dentro da casa do autor, quando começaram a briga. Irritado, Gilson pegou a arma e efetuou os disparos, matando a adolescente.

O delegado Sávio Siqueira, contou ao g1, que conhecidos relatam um relacionamento com constantes agressões de Gilson contra a vítima. Apesar disso, não existe registro policial dessas agressões.

O casal começou a ficar junto depois que a adolescente começou a trabalhar na padaria dele. A relação entre funcionária e patrão evoluiu, se tornando um relacionamento sério.

O delegado explica que o próprio Gilson já contatou sua defesa e a Polícia Civil recebeu a notícia do caso através do advogado do suspeito.

"Ele atirou mais de uma vez, ele se certificou de fato acertá-la e acertou de uma maneira que não tinha como ela sobreviver", disse o delegado.

Após o crime, Gilson Cruz fugiu do local do crime. Ele acabou localizado e preso pela polícia em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco.

O suspeito, inclusive, já havia sido condenado por lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica contra a própria filha.

