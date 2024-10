Homem desovado em estrada vicinal foi morto há pouco tempo, afirma delegado

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto e desovado em estrada vicinal de Campo Grande

O delegado Felipe de Oliveira Paiva, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), deu mais detalhes sobre o corpo encontrado desovado na tarde desta quarta-feira (9) em uma estrada vicinal da BR-262, próximo ao condomínio Terras do Golfe, em Campo Grande,

“A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas por algum popular que passou por aqui e viu o corpo jogado às margens da rodovia, e esse corpo, depois que a perícia foi realizada, foi localizado três disparos de arma de fogo”, detalhou o delegado.

Até o momento, a principal suspeita é que a vítima foi morta em outro local e desovada na região. No corpo, a perícia inicial encontrou três ferimentos de bala, mas a causa da morte só poderá ser determinada após o laudo necroscópico ficar pronto. “Tudo isso só vai ser possível determinar após a necropsia”, explicou.

“Corpo não tinha nenhum sinal que estaria aqui a mais tempo, a gente imagina que no intervalo de duas, três horas, tenha acontecido”, detalhou, citando o estado do corpo, que ainda não demonstrava decomposição.

O caso já foi transferido para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil, que realiza as diligências necessárias para encontrarem o possível autor do crime.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é morto e desovado em estrada vicinal de Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também