Homem diz ter sido atropelado, mas muda versão e cita agressões no Nova Lima

Homem, de 29 anos, teve dificuldades em relatar o que teria sofrido que causou lesões em seu corpo no final da noite desta terça-feira (3), na região do Nova Lima, em Campo Grande. Primeiro, ele disse ter sido atropelado na rua Zulmira Borba com Jerônimo de Albuquerque, mas depois mudou a versão e afirmou ter apanhado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento na região e foi acionada por moradores, onde diziam que, supostamente, o indivíduo teria sido atropelado por um veículo de passeio, porém, a vítima não soube dar detalhes do carro, nem placa ou modelo.

Os militares perceberam que o rapaz apresentava falas desconexas, olhos vidrados e desequilíbrio emocional, aparentando estar sob efeito de drogas. A equipe ainda tentou mantê-lo imobilizado com intuito de ser levado para atendimento médico, mas o homem se levantou e foi embora do local.

Porém, minutos mais tarde, retornou para o mesmo endereço onde havia conversado com os policiais dizendo que foi agredido. Contudo, antes da suposta vítima voltar ao local, populares informaram aos militares que o sujeito estava causando transtornos nos comércios da região.

Devidamente imobilizado, o homem foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia.

