Homem é detido após ser flagrado dirigindo veículo embriagado no interior

Um homem de 60 anos foi detido, na madrugada de sábado (6), após ser flagrado dirigindo embriagado na região central de São Gabriel do Oeste, cidade a 151 quilômetros de Campo Grande, pela Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada pela PM pouco depois da meia noite, quando eles avistaram uma picape, modelo Montana, arrancando de forma brusca na Avenida Getúlio Vargas, o que chamou atenção dos militares.

Ao ser abordados pelos policiais, o condutor desceu do veículo segurando uma garrafa de cerveja, apresentando claros sinais de embriaguez, como forte cheiro de álcool, olhos avermelhados, fala arrastada, além de estar exaltado e agressivo.

Foi realizado o teste do bafômetro, que apontou para 0.94 miligramas de álcool por litro de ar expelido, acima do limite permitido.

Ele foi encaminhado para o hospital municipal para a realização do exame de corpo de delito e, logo em seguida, foi conduzido até a Delegacia de Polícia da cidade.

