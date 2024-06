Homem é encontrado morto no quintal da casa da ex-mulher em São Gabriel do Oeste

Homem, identificado apenas como Fransisco Roberto, foi encontrado morto nos fundos da casa da ex-mulher, durante a noite de terça-feira (25). A testemunha teria uma medida protetiva contra a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h. Ao chegar no local, encontraram o homem caído no fundo do terreno, sem sinais vitais e com as roupas alinhadas.

Por conta da medida protetiva, Francisco não deveria estar no imóvel da companheira. Ainda assim, a testemunha contou que a última vez que viu o ex foi na tarde de domingo, mas não deu detalhes a respeito.

A Perícia Técnica foi acionada, constatando que a vítima estava em rigidez cadavérica. Francisco tinha um sangramento no nariz, com sinais de vômitos e um cheiro forte de putrefação. Apesar disso, ele não tinha marcas condizentes com violência, indicando que o homem pode ter tido uma morte natural.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também