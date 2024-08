Homem é esfaqueado e morre em Costa Rica; companheira escapa de tentativa de homicídio

A Polícia Militar de Costa Rica foi acionada pelo Hospital Fundação por causa de uma vítima de 28 anos, que morreu por ferimento no pescoço causado por uma faca.

No hospital, os policiais identificaram a vítima, que tinha histórico de furtos e uso de drogas. A companheira do homem estava no local, na qual também sofreu tentativa de homicido pelos autores do crime, e testemunhou o corrido.

Segundo a mulher, na madrugada deste domingo (25), ela estava dormindo quando seu companheiro chegou em casa bêbado. Eles ficaram conversando por duas horas, até que dois homens - um menor de idade - chegaram na residência, localizada na Rua Histolines Santos.

A vítima ressaltou que anteriormente, seu companheiro e um dos autores já haviam discutido por um furto de celular. Mas quando chegaram na residência, eles estavam tranquilos e pediram apenas comida. Mas enquanto a testemunha esquentava a comida, ouviu uma discussão do lado de fora da casa.

E quando chegou no lado de fora da residência, por volta das 5h, ela viu seu marido esfaqueado na garganta. O mesmo homem que o matou, tentar assassinar a testemunha, mas ele estava apenas com o cabo da faca na mão, já que a serra fiou no pescoço da vítima fatal. Foi quando a mulher fugiu.

A mulher ainda disse que os dois homens estavam armados com faca. Depois de um tempo, a testemunha retornou para casa e pediu ajuda. Após o testemunho, os policiais iniciarem a diligências, os autores já são conhecidos por crimes envolvendo patrimônio e consumo de drogas. Eles foram localizados dentro de uma casa.

A Polícia Civil e a Perícia Criminal foram ao local do crime para as devidas providencias.

