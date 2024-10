Homem é esfaqueado no peito após tentar separar briga de casal no Santa Emília

Homem, de 35 anos, foi esfaqueado na região do peito no final da noite deste domingo (20), após tentar separar uma briga envolvendo um casal em frente a uma conveniência, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento e percebeu uma briga envolvendo um casal do outro lado da rua, onde o homem agredia a própria esposa. Assim, a vítima decidiu separar a confusão.

Porém, na tentativa de apartar a briga, acabou levando um golpe de faca no lado direito do peito do homem que brigava com a mulher. Testemunhas que viram a situação, não souberam dizer quem seria o agressor e que ele era desconhecido na região.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a vítima e após os primeiros socorros, encaminhou a pessoa para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Apesar do local do ferimento, o corte foi superficial e a vítima não corre risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

