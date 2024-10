Homem é esfaqueado por grupo em bar da 14 de Julho, em Campo Grande

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado por três pessoas durante uma briga ocorrida nas proximidades de um bar da Rua 14 de Julho, região central de Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (11).

Conforme as informações policiais, que constam no boletim de ocorrência, a vítima estava com a irmã e uma amiga no bar, ingerindo bebidas alcoólicas, quando ele resolveu sair um pouco e se afastou do grupo.

Cerca de meia hora depois as meninas viram o rapaz sendo espancado e posteriormente esfaqueado por três pessoas. As duas correram para socorrer a vítima, mas o carro delas acabou sendo danificado pelos autores.

Ainda assim, conseguiram levar o homem para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado. A vítima estava com hemorragia, por conta dos ferimentos na região das costas e do abdômen.

Os policiais chegaram a ir até o bar, para tentar encontrar vestígios ou testemunhas do caso, mas não tiveram sucesso. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

