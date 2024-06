Homem é morto a tiros em Ponta Porã e assassinos fogem para o Paraguai

Eduardo Anjos Simões, de 28 anos, foi morto a tiros durante a tarde de sábado (29), no Bairro Jardim Das Flores, em Ponta Porã. A vítima estava caída em uma estrada de chão, localizada na entrada do rancho do Serjão.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha. Ao chegar no local, fizeram o isolamento da área, até a chegada da Perícia Técnica. Para os policiais, populares cotaram ter ouvido o barulho de dois disparos sendo efetuados.

Na sequência, duas motos foram vistas saindo da cena do crime, indo em direção ao Paraguai. No local, os peritos localizaram duas capsulas de munições deflagradas. Além disso, o celular e uma mala com pertences estava ao lado do corpo da vítima.

Eduardo estava usando capacete quando foi encontrado, porém, nenhuma moto foi encontrada nas proximidades. A vítima tinha duas perfurações pelo corpo.

O caso foi registrado como homicídio na 1° Delegacia de Polícia Civil do município e será investigado.

