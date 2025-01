Homem é morto a tiros pelo vizinho durante briga por causa de som alto

Emerson Vais dos Santos, de 41 anos, foi morto a tiros durante a tarde desta quinta-feira (23), na Rua Genipapo, no bairro Vila Bela, em Coxim.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Coxim Agora, a vítima teria tido uma discussão com o vizinho por conta de som alto. Durante a discussão, ele acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo, falecendo ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo o isolamento da área para que a Perícia Técnica e a Polícia Civil trabalhassem na cena do crime. Após o assassinato, o suspeito fugiu correndo e está sendo procurado.

Para o site, moradores da região relataram que conflitos entre os envolvidos eram frequentes e que o problema do som alto já havia gerado atritos anteriormente.

