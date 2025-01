Homem é preso após bater na mãe por ela não lhe dar dinheiro para comprar drogas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por bater na mãe após ela não comprar um lanche que ele havia pedido. O caso aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (23), na Rua Elvírio Mário Mancini no bairro São Jorge, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site TL Notícias, a vítima trabalha como diarista e está debilitada, por conta do tratamento contra o câncer. Após chegar do trabalho, seu filho pediu dinheiro para comprar drogas, mas ela não tinha o valor.

Momentos depois, ele pediu para a genitora comprar um lanche, mas ficou irritado com a negativa da mãe. Para se vingar, ele passou a bater na vítima com tapas e socos. Sob ameaças e xingamentos, a diarista conseguiu a quantia de R$ 20 ao pedir o dinheiro emprestado para a vizinha.

As agressões pararam quando a vítima pediu socorro e a Polícia Militar foi acionada, prendendo o homem em flagrante.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado pelas autoridades.

