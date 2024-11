Homem é preso após colocar fogo na casa da mãe em Dourados

Homem, de 52 anos, foi preso depois de colocar fogo na casa da mãe durante a manhã deste sábado (16). O caso aconteceu na Rua José Josino Salgueiro, no Jardim Canaã IV, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, o homem entrou no imóvel por volta das 5h da madrugada e logo na sequência, minutos depois, ele deixou o local. Neste instante, populares viram a fumaça saindo da casa onde a mãe do autor mora.

Por conta da atitude suspeita, o homem foi detido por moradores que acionaram a GMD (Guarda Municipal de Dourados) para que ele fosse preso. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas, controlando o incêndio, mas ainda assim, a residência ficou completamente destruída.

O telhado foi consumido pelo fogo, assim como pertences e outros móveis da mulher. O autor, segundo vizinhos, possui problemas mentais e faz uso de medicamento controlado. Ainda não há informações sobre os motivos que o levaram a cometer o ato.

Ainda segundo o Dourados News, o homem acabou sendo levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para ser ouvido.

