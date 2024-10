Homem é preso com droga escondida em caminhão na MS-156, em Amambai

O caminhoneiro Jair Mendes Cardoso, de 51 anos, natural do Rio Grande do Sul, foi preso nesta sexta-feira (18) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na MS-156, em Amambai, transportando cerca de três toneladas de maconha escondidas em uma carreta.

Após ser detido, o motorista contou que aos agentes que seu patrão pediu para ele pegar a carreta em Campo Grande e levá-la até Ponta Porã, onde ele ficou por quatro dias enquanto o veículo passaria por reparos.

Então, ainda segundo o motorista, o veículo seria carregado com milho em uma cerealista em Ponta Porã e seguiria viagem, com destino final o Paraná, onde entregaria a droga.

O motorista e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

